2022/03/29 | 16:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل : ثمان ناقلات نفط ترسو في ميناء خور الزبير التخصصي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/29 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل : ثمان ناقلات نفط ترسو في ميناء خور الزبير التخصصي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل : ثمان ناقلات نفط ترسو في ميناء خور الزبير التخصصي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).