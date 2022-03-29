تونس.. جلسة برلمانية مرتقبة تثير معركة

2022/03/29 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مهد الربيع العربي، تهدد جلسة عامة معلنة للبرلمان التونسي بتفاقم الأزمة السياسية، في وقت تواجه البلاد أيضا أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة.

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