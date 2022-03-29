النفط يهبط قرب الـ100 دولار بعد أنباء إيجابية

2022/03/29 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الأنباء الإيجابية التي هبت

رياحها من تركيا تزامنا مع انعقاد جولة

مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا

عمقت من جراح النفط خلال الساعات

القليلة الماضية.

وهبط خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال

هذه ال

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