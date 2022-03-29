حملة أمنية تطيح بمبتزين ومروجي مخدرات في بغداد

2022/03/29 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على

مبتز ألكتروني ساوم فتاة بنشر صورها في

العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، أن "المفارز

الأمنية ألقت القبض على متهم بالأبتزاز

الالكت

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