ملفات مهمة بحثها فؤاد حسين مع وزير خارجيَّة دوقية لوكسمبورغ منها تمديد مذكرات التفاهم بين البلدين

2022/03/29 | 16:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيَّة يستقبل وزير خارجيَّة دوقية لوكسمبورغ، لبحث سُبُل تعزيز التعاون الثنائيّ والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المُشترَك ‎إستقبل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء المُوافق 2022/3/29، بمقر وزارة الخارجيَّة، السيّد جان إسلبورن وزير خارجيَّة دوقية لوكسمبورغ، إذ جرى عقد الجولة الثالثة للمُشاورات السياسيّة بين وزارتيّ خارجيَّة العراق ودوقية لوكسمبورغ، ورحب الجانبان بتمديد مُذكرة تفاهم […]

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