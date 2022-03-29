اريكسون السويدية تواجه غضب المستثمرين اثر رشاوى دفعتها الى عناصر داعش في العراق

2022/03/29 | 16:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لوكالة رويترز، الثلاثاء، ان الرئيس التنفيذي لشركة اريكسون السويدية للاتصالات بورجي إيكهولم سيواجه غضب المستثمرين في الاجتماع السنوي للشركة بشأن فضيحة تتعلق بمدفوعات ورشاوى قدمتها الشركة لتنظيم داعش في العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ إن “تعامل الرئيس التنفيذي […]

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