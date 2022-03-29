2022/03/29 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يؤكد انسجام حقوق العراق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

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