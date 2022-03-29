أردوغان: محادثات إسطنبول تمهد الطريق للقاء بوتين وزيلينسكي

2022/03/29 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،اليوم الثلاثاء، أن اجتماع إسطنبول سيمهد الطريق لعقد لقاء بين زعيمي روسيا وأوكرانيا.

وفي خطاب أمام المفاوضين قال أردوغان، إن الوقت قد حان لإجراء محادثات تسفر عن نتائج ملموسة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، قائلاً إن وقف هذه المأساة في يد الجانبين.

وسبق أن استضافت تركيا في العاشر من مارس في أنطاليا (جنوب غرب) أول لقاء عقد بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

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