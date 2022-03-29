روسيا تخفض عملياتها العسكرية في كييف بهدف تهيئة أجواء مناسبة للمفاوضات

2022/03/29 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت روسيا ،اليوم الثلاثاء، أنها ستخفّض عملياتها العسكرية في كييف بهدف تهيئة أجواء مناسبة للمفاوضات، لكنها أكدت أنها ستركز على تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير إقليم دونباس.

وحذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من أن بلاده سترد بشكل مناسب إذا زودت دول حلف الناتو أوكرانيا بمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، وقال أن التوريد غير المنضبط للأسلحة إلى أوكرانيا قد يُشكل تهديدا لأوروبا.

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