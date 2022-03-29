الشارع يترقب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء الانسداد السياسي

2022/03/29 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقليل من الأمل يترقب العراقيون جلسة البرلمان الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد بعد مرور ستة أشهر تقريبا من الانتخابات.

ولا تزال غيوم الانغلاق تخيم على أجواء المشهد العراقي في ظل غياب التفاهمات وتمسك الإطار التنسيقي بموقفه بعدم الحضور إلى قبة البرلمان.

وأكدت قيادات في الإطار التنسيقي أن سيناريو السبت سيتكرر في جلسة الأربعاء، بل أن كتلة النواب المقاطعين للجلسة ستزداد في حال إصرار الطرف الآخر على عدم الحوار والاتفاق على مخرجات سليمة لتشكيل الحكومة ، في حين أعلن التحالف الثلاثي أنه لا عودة للتوافق والأمور ستحسم في جلسة الأربعاء.

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