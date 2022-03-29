حياد أوكرانيا ولقاء بوتين-زيلينسكي.. تفاصيل

2022/03/29 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الوفدان الروسي والأوكراني، أن محادثات السلام التي جرت في تركيا، الثلاثاء، أحرزت تقدما، لحل النزاع، ووقف الحرب الدائرة منذ أكثر من شهر.

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