العراق يدعو تركيا إلى زيادة الإطلاقات المائية

2022/03/29 | 17:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حاكم الزاملي، تركيا إلى زيادة

الإطلاقات المائية، فيما أكد أن قوة

العراق تعزز أمن وازدهار دول الجوار

والمنطقة.

وأكد الزاملي وفق بيان أورده مكتبه

الإعلامي وتلقته وكا

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