تعليق من الكتلة الصدرية يخص مفردات البطاقة التموينية

2022/03/29 | 17:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن الكتلة الصدرية، علي

الساعدي، اليوم الثلاثاء، ضرورة تحسين

مفردات البطاقة التموينية، خلال

استضافة وزيري المالية والتجارة في

اجتماع اللجنة المالية النيابية.

وقال الساعدي في بيان، "حضرنا لج

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