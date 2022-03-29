عضو في اللجنة المالية يتحدث مجدداً عن تخصيصات البطاقة التموينية

2022/03/29 | 17:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاموال التي تخصص لمفردات البطاقة التموينية فوضوية .

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