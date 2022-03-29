السياسة الثقافية...من الإستبداد إلى التغيير - مصطفى الفاز

2022/03/29 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_الفاز إن الحديث عن السياسة الثقافية للدولة المغربية يطرح إشكالا مزدوجا, على مستوى المفاهيم حيث تختفي أسس البحث في الإنتاج الثقافي بمعاييره الجمالية والفنية المعبرة عن الوجدان المجتمعي, لتبرز دلالات أكثر تعقيدا من قبيل السياسة والثقافة والدولة...



وعلى مستوى المنهج, حيث تتعدد المقاربات من وصفية للظاهرة الثقافية إلى المقاربة السوسيولوجية الأكاديمية المحكومة بقوانين التفسير والاستقراء, فتتشعب مداخل ا ......





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