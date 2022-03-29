التعادل الإيجابي ينهي الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني أمام سوريا

2022/03/29 | 17:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتهى الشوط الاول من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السوري بهدف لمثله.ويلتقي الفريقان ضمن الجولة الاخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.وسجل المنتخب السوري اولاً عن طريق اللاعب علاء الدالي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعدل المنتخب الوطني النتيجة عن طريق اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 33.وبهذه النتيجة يصل […]

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