2022/03/29 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع الأميركية، (البنتاغون)، أنه ليس هناك ما يدل على انسحاب الجيش الروسي من جبهات القتال، حتى الآن، في وقت أعلن فيه الوفد الروسي المفاوض في اسطنبول أن موسكو ستقلص بشكل "جذري" نشاطها العسكري في شمال أوكرانيا وبما يشمل المناطق القريبة من كييف، عقب محادثات "بنّاءة" مع الوفد الأوكراني، الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: الجيش الروسي لم يكن مستعدا.. ولم ينسحب من الجبهات حول كييف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: الجيش الروسي لم يكن مستعدا.. ولم ينسحب من الجبهات حول كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).