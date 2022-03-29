إيران تتخطى لبنان بثنائية وتعتلي صدارة مجموعتها في تصفيات المونديال

2022/03/29 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الإيراني بكرة القدم، على

نظيره اللبناني بهدفين دون رد، اليوم

الثلاثاء.

واقيمت المباراة على ملعب آزادي في

طهران لحساب مباريات الجولة الاخيرة من

التصفيات المؤهلة للمونديال.

وسجل ثنائية إي

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