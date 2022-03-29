صالح يبحث مع وزير خارجية لوكسمبورغ الازمة الروسية الأوكرانية

2022/03/29 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، مع

وزير خارجية لوكسمبورغ السيد جان

أسيلبورن تطورات الأوضاع الإنسانية

للأحداث العسكرية الجارية في أوكرانيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئ

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