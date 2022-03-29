انطلاق الشوط الثاني لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السوري

2022/03/29 | 17:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلق الشوط الثاني من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السوري، بعدما انتهى الشوط الاول بهدف لمثله.ويلتقي الفريقان ضمن الجولة الاخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.وسجل المنتخب السوري اولاً عن طريق اللاعب علاء الدالي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعدل المنتخب الوطني النتيجة عن طريق اللاعب أيمن حسين في الدقيقة […]

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