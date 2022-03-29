ستفشل لهذه الأسباب.. جلسة الحسم بدرج التشاؤم وملف رئاسة الجمهورية يزيد طين الانسداد السياسي العراق بلة - عاجل

2022/03/29 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، أن جلسة البرلمان ليوم غد الأربعاء، المخصصة للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية سوف تفشل من جديد، فيما بين سب ذلك.

وقال الصالحي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جلسة البرلمان ليوم غد الأربعاء، المخصصة للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية سوف تفشل من جديد".

وبين أن "ذلك سبب عدم وجود اي اتفاق وتوافق بين القوى السياسية وخصوصاً بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، فلا يمكن عقد هذه الجلسة دون وجود اتفاق مسبق عليها".

وأوضح أن "الثلث الضامن، مازال موجود وبقوة وهو سيفشل اي جلسة، دون حضوره، وعدد نواب الثلث الضامن، ارتفع بشكل كبير على عدد جلسة يوم السبت الماضي،ولهذا لا خيار امام التحالف الثلاثي الا الحوار والتفاوض مع قوى الثلث الضامن".

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