البارزاني: الذرائع الإيرانية لقصف أربيل لا أساس لها من الصحة

2022/03/29 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فند رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني ،اليوم الثلاثاء، الادعاءات التي أطلقتها إيران لتبرير الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل مؤخرا.

وأكد البارزاني في كلمة خلال مشاركته في منتدى الطاقة في دبي ان الذرائع التي تم بموجبها اطلاق الصواريخ على اربيل لا اساس لها من الصحة مبينا ان الهجوم كان يهدف للضغط على اقليم كردستان بالجانب السياسي فضلا عن السعي لزيادة النفوذ الإيراني في العراق.

وأضاف البارزاني ان الاقليم أحد مراكز توفير الطاقة ليس فقط لكردستان بل لأوروبا والعالم بأسره لافتا الى ان ذلك ليس في مصلحة ايران وقد يكون سببا آخر للهجوم.

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