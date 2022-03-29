فيلم “ذي لوست سيتي” يتصدر شباك التذاكر في أميركا

2022/03/29 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر فيلم “ذي لوست سيتي” من إنتاج “باراماونت” شباك التذاكر في صالات أميركا الشمالية نهاية هذا الأسبوع، على ما بيّنت تقديرات نشرتها شركة “إكزيبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي تؤدي دور البطولة فيه ساندرا بولوك وتشانينغ تايتم، عائدات تقدر بحوالى 31 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، بين الجمعة والأحد.

وأشارت مجلة “هوليوود ريبورتر” إلى أن 60 في المئة من مشتري تذاكر “ذي لوست سيتي” كانت من الإناث اللواتي كنّ أبطأ من الذكور في العودة إلى صالات السينما.

وتؤدي بولوك دور روائية تكتب قصصا رومنسية يخطفها رجل أعمال غريب الأطوار (دانيال رادكليف) لمساعدته في العثور على قطعة أثرية مدفونة في جزيرة نائية.ويهرع تايتم، المفتول العضلات والذي يعمل عارضا لأغلفة كتبها، لمساعدتها على الهرب.

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