2022/03/29 | 18:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FepubQXy28I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب يستضيف وزير التجارة للبحث في مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.. في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب يستضيف وزير التجارة للبحث في مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.. في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).