العاهل الأردني يستقبل وزير دفاع إسرائيل.. والديوان الملكي يصدر بيانا

2022/03/29 | 18:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، أن الملك عبدالله الثاني التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان.

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