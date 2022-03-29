“ايرث نيوز” تنشر نص قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم

2022/03/29 | 18:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء.واستعرض الكاظمي في مستهل الجلسة، بحسب بيان مكتبه الاعلامي وتلقته وكالة ايرث نيوز، “الأوضاع العامة في البلاد، ومستجدات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على العراق، ومتابعة تطبيق الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة؛ من أجل مواجهة الأزمة والتخفيف من حدتها”.واستضاف “مجلس […]

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