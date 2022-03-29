قناة السويس ترفع رسوم عبور السفن إلى 20%.. وتوضح السبب

2022/03/29 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الثلاثاء، زيادة رسوم عبور السفن بالقناة خلال مارس الجاري، وعزت ذلك إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

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