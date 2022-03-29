العراق يبحث الحصول على تعويضات من

2022/03/29 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، اليوم الثلاثاء، ملف القصف

الإسرائيلي الذي طال المفاعل النووي

العراقي عام ١٩٨١، فيما ناقش سبل وآليات

المطالبة بتعويض العراق.

وقال مكتب الاعرجي في بيان تلقته وكال

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