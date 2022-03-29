2022/03/29 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت أسعار العقارات في العاصمة بغداد الى مستويات وصفت بالخيالية وذلك بين تزايد النمو السكاني من جانب وغياب الحلول لمعالجة الازمة من جانب أخر .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا تفعل لتستطيع شراء بيت في بغداد ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا تفعل لتستطيع شراء بيت في بغداد ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).