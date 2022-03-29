2022/03/29 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئاسة البرلمان تجتمع مع رؤساء الكتل لحسم موضوع مهام اللجان النيابية وتسمية اعضائها » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:14

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تجتمع مع رؤساء الكتل لحسم موضوع مهام اللجان النيابية وتسمية اعضائها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تجتمع مع رؤساء الكتل لحسم موضوع مهام اللجان النيابية وتسمية اعضائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).