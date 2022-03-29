اتصل مرتين.. بغداد اليوم تكشف ما لم يعلن باتصال الصدر ببافل طالباني: رفض أمراً مهماً

2022/03/29 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، أن مقتدى الصدر، اتصل مرتين يوم أمس ببافل طالباني.

وقال عضو المكتب الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لوسائل إعلام كردية، تابعتها (بغداد اليوم) إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اتصل يوم أمس مرتين بالرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في المرة الاولى اقترح انسحاب برهم صالح من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لصالح ريبر احمد، مقابل حصول اليكيتي على جميع المناصب الوزارية التي هي من حصة الكورد في الحكومة المقبلة".

وبين أن "هذا الاقتراح تم رفضه من قبل الطالباني، واتصل الصدر مرة اخرى واقترح هذه المرة ان يتفق الحزبين على مرشح مشترك لمنصب رئاسة الجمهوریة على ان یحصل الشخص المرشح علی موافقة مسعود بارزاني، وهذا المقترح رفض من قبل اعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني، اثناء الاجتماع الذي عقد يوم أمس، بعد عودة بافل طالباني من بغداد".

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