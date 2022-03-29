قصيدة_ إميلي ديكنسون - حكمت الحاج

2022/03/29 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج انفعالات..قصيدة: إميلي ديكنسونترجمة: حكمت الحاج"إذا انفعالكأطاح بك،اذهبأنت بعيدا في الانفعال".إيميلي ديكنسون (بالإنگليزية: Emily Dickinson)‏ شاعرة أمريكية يُفترض أنها لم تلق التقدير الأدبي في حياتها، وتم تجاهلها بالمطلق، لكن اعتبارها أُعيد فيما بعد.



تُعد مع والت وايتمان أهم الشعراء الأمريكيين في القرن التاسع عشر.



كتبت ما يزيد عن 1700 قصيدة لم ......





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