المالكي: جلسة الغد لن تختلف عن جلسة السبت الماضي

2022/03/29 | 19:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اير نيوز/ اكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، على ان جلسة الغد لن تختلف عن جلسة السبت الماضي.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير إيطاليا الجديد لدى العراق، ماوريتسيو كريكانتي”.وأبدى المالكي “ترحيبه بالسفير كريكانتي”، متمنيا له “النجاح في مهمته الجديدة سفيرا لبلده […]

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