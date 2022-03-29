مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر توجيهاً يخص النازحين

2022/03/29 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، بإلغاء أمر تقييد إصدار بطاقات السكن للنازحين.

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس وكلاء الأمن الوطني، عقد اليوم الثلاثاء، الجلسة السابعة لعام ٢٠٢٢، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، إذ تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وناقش المجلس، وفق البيان، "مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع في جمهورية العراق ومجموعة الناتو، موجهاً بإعادة عرضها في الاجتماع المقبل للمجلس".وفيما يتعلق بموضوع (إصدار بطاقات السكن للنازحين)، وجه المجلس "بإلغاء التوجيه السابق بصدد تقييد إصدار بطاقات السكن للنازحين، بعد التحسن الأمني والاستقرار الذي يشهده البلد، وانتفاء أسباب استمرار التقييد، والسماح للمواطنين الذين يرومون السكن في أية محافظة عراقية ومنحهم بطاقات السكن، بما لا يتعارض مع القوانين والتعليمات النافذة".

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