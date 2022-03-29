بالصور.. انطلاق عملية 'الإرادة الصلبة' في 3 محافظات

2022/03/29 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، بعملية "الإرادة الصلبة" لتعقب الإرهاب في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى.

وفي هذا الصدد، قال قائد طيران الجيش، الفريق الركن سمير المالكي، في حديث لـ السومرية، إن "العملية انطلقت باشراف العمليات المشتركة ورئاسة أركان الجيش، واشتركت فيها قيادة عمليات نينوى، وقيادة عمليات غرب نينوى، وقيادة عمليات الجزيرة، بالإضافة إلى قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضاف المالكي، أن "طيران الجيش اشترك بقوة أكبر في هذه العمليات عبر طائرات الـ B28 و B35؛ الأمر الذي سيعطي زخماً للقطعات الأمنية من ناحية الاسناد الناري".من جانبه، أشار قائد عمليات صلاح الدين، اللواء الركن عبد المحسن العباسي، في حديث لـ السومرية، إلى إنه "باشرتنا القيادة بتطهير جزيرة غرب صلاح الدين وجزيرة السكريات غرب تكريت من خلال تشكيلات القيادة باسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية".وتابع العباسي، "قطعاتنا تقوم بواجباتها ضمن قاطع العمليات لغاية وادي الثرثار".في السياق، قال مدير هندسة الحشد الشعبي، أبو علي الكوفي، في حديث لـ السومرية، إن "العمليات انطلقت من 3 محاور في نينوى والانبار وصلاح الدين، بمشاركة فاعلة للحشد والجيش باسناد طيران الجيش والقوة الجوية والاسناد المدفعي".وبينت، أن "الغرض من تلك العمليات هو القضاء على المجاميع الارهابية وتدمير مضافات الارهاب"، مشيراً إلى أن "العملية مستمرة على اكثر من مرحلة لحين اكمال المهمة المكلفين بها من قبل العمليات المشتركة".

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