العراق ولوكسمبورغ يبحثان إمكانيّة رفع العقوبات الأوروبية على الخطوط الجويّة العراقيَّة

2022/03/29 | 19:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم

الثلاثاء، مع وزير خارجيَّة دوقية

لوكسمبورغ، إمكانيّة رفع العقوبات

الأوروبية على الخطوط الجويّة

العراقيَّة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، ا

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