منتخب العراق يختتم رحلة “الفشل” بالخروج من مونديال قطر 2022

2022/03/29 | 19:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

فقد العراق بطاقة تأهله إلى كأس العالم في قطر 2022، بعد جولات صعبة ومتلكئة لم يشهد العراق فيها طعم الفوز سوى مرة واحدة في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم، وسط انزعاج جماهيري ورياضي من اداء المنتخب والاتحاد العراقي لكرة القدم الذي جمع عدنان درجال منصبه مع منصب وزير الرياضة.

وتلقى درجال ويونس محمود بصفتهم المسؤولين المباشرين للاتحاد العراقي لكرة القدم انتقادات غاضبة من الجماهير العراقية على خلفية الاداء “المخزي” للمنتخب طوال التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم، بحسبما وصف الجماهير.

وتعادل العراق ايجابيا مع سوريا حيث اعتاد العراق طوال مبارياته في التصفيات الاسيوية المؤهلة على نتيجة التعادل والخسارة، ولم يذق الفوز سوى مرة واحدة امام الامارات في المباراة التي سبقت مباراته اليوم مع سوريا.

وغاب المنتخب العراقي عن تسجيل الاهداف تمامًا وربما لايوجد في رصيده من الاهداف سوى هدفين طوال مبارياته في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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