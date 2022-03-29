التغيير الكردية: لهذا السبب هدم البارزاني مقره في بغداد

2022/03/29 | 19:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ قال القيادي في حركة التغيير الكردية والنائب السابق هوشيار عبدالله، اليوم الثلاثاء، أن البارزاني هدم مقر حزبه في بغداد ليحصل على قصر السلام ببغداد، في إشارة إلى السعي بالظفر بمنصب رئيس جمهورية العراق.وكتب عبدالله في تدوينة على “تويتر”، تابعتها إيرث نيوز، أنه “في الوقت الذي يهدم مسعود البارزاني قصر حزبه في بغداد، […]

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