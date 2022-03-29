العراق.. هل سينضم الاتحاد الوطني للتحالف الثلاثي؟.. الإطار التنسيقي يعلق على اتصال الصدر ببافل طالباني - عاجل

2022/03/29 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن الإطار التنسيقي فاضل موات كسار، اليوم الثلاثاء، ان اتصال الصدر بطالباني امر طبيعي ويندرج تحت سياق المباحثات الاعتيادية بين الكتل السياسية.

وقال كسار في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اتصال الصدر بطالباني امر طبيعي ويندرج تحت سياق المباحثات الاعتيادية بين الكتل السياسية"، مشيراً إلى أن "الصدر اتصل في وقت سابق بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وأضاف، ان "الإطار ليس لديه مخاوف من انضمام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الى التحالف الثلاثي بسبب وجود اتفاقات بين الاطار والاتحاد وكذلك عدم وجود امكانية في ان يحقق التحالف الثلاثي جميع مطالب الاتحاد".

وتابع كسار، ان "الاتحاد مصر على منصب رئاسة الجمهورية وكذلك الحزب الديمقراطي ولا يمكن ان يتنازل اي طرف لصالح الآخر كما ان الحزب الديمقراطي يرفض اعطاء رئاسة الإقليم للاتحاد وهذا ما يعمق الخلافات".

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