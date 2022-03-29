العراق يودع تصفيات مونديال قطر بتعادلة مع المنتخب السوري

2022/03/29 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرض التعادل نفسه في مواجهة منتخب سوريا ونظيره العراقي، وبنتيجة 1-1 في ختام منافسات الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر 2022، على إستاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي.

علاء الدالي سجل هدف سوريا، فيما أيمن الحسين سجل هدف العراق الذي رفع رصيده ل9 نقاط والمنتخب السوري بات في رصيده 6 نقاط.

المواجهة شهدت إثارة كبيرة وهجوم متبادل وفرص بالجملة، مع أفضلية لأسود الرافدين، مع اعتماد نسور قاسيون على التأمين الدفاعي مع الهجوم السريع الذي قاده بنجاح علاء الدالي في الشوط الأول والمواس في الثاني.

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