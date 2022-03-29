زيدان إقبال رفض المشاركة أمام سوريا .. تعرف على السبب

2022/03/29 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفض لاعب المنتخب الوطني ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي زيدان إقبال، المشاركة في مباراة أسود الرافدين أمام سوريا، اليوم الثلاثاء.وقال مصدر في المنتخب الوطني لـ”ايرث نينوز” إن “المدرب عبد الغني شهد، استدعى اللاعب زيدان إقبال من دكة البدلاء وطلب منه الدخول إلى المباراة بعد مرور 84 دقيقة من عمرها”.وأضاف أن “زيدان رفض […]

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