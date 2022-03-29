الكشف عن طبيعة انفجار الفلوجة

2022/03/29 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، طبيعة دوي انفجار سمع في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دوي الانفجار الذي سمع في الفلوجة كان عبارة عن تفجير مسيطر عليه من قبل الجهد الهندسي".وأشار إلى "عدم وقوع أية إصابات".

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