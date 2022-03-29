مونديال 2022.. الإمارات تبلغ الملحق وتنتظر

2022/03/29 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت الإمارات الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2022 في كرة القدم حيث ستلاقي أستراليا، بعد فوزها على ضيفتها كوريا الجنوبية 1-صفر، الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من الدور الثالث.

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