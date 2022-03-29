سياسة تأجيج الصراع لا تخدم العراق - مؤيد عبد الستار

2022/03/29 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار يعيش العراق منذ عقود على حافة الحروب الخارجية والداخلية .



حروبه الخارجية التي اشعلها نظام الطاغية صدام مع ايران والتي امتدت نحو عقد من السنين ، وغزوه للكويت الذي انتج حصارا بعد هزيمته دام اكثر من عقد ايضا جعل بلاد الرافدين وشعبها كعصف مأكول .اما الحروب الداخلية فاشنعها الانفال التي فتكت بالشعب الكردي ودمرت كردستان ، وتجفيف الاهوار و الفتك بسكان الوسط والجنوب بعد الانتفاضة الشعبانية التي اعق ......





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