الصراع على السلطة بعد قصي - سيد القمني

2022/03/29 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_القمني الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلاميةالصراع على السلطة بعد قصيإيمانًا منه بفردية الحكم المطلق، وحتى لا تتفرق مكاسبه وتتناثر؛ ترَكَ قصي بن كلاب كلَّ سلطاته ووظائفه وسُنَّته الزكية، لولده البِكْر عبد الدار، دون أخيه عبد مناف، ورحل إلى عالم الأسلاف، بعد أن أسَّسَ لقريش «دولتها الواحدة في مكة».



ولكن قصي ما كان يعلم أن الحقد سيتملَّك قلبَ عبد مناف على ملك عبد الدار وما حظي به من تشريف؛ فكان ......





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