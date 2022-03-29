2022/03/29 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_العبد_الله_الكفري التعاون بين الدول العربية هو الحد الأدنى من التفاعل والمساعدة المشتركة الذي يرغب المواطنون العرب رؤيته.



وما يؤمل به، نظرياً، وهو درجة أعلى من التلاحم الذي ينمو بشكل أوثق، وأكثر فعالية وأكثر من أشكال الوحدة العضوية.



يضاف إلى ذلك أن هذه التصور النظري لا يقتصر فقط على المجال الاقتصادي بل يتعداه أيضاً إلى المجالات الثقافية، والاستراتيجية، والسياسية.



منشأ هذا التصور وهذه الرغبة لا يقتصر فقط على الر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعتماد الجماعي على الذات في الوطن العربي - مصطفى العبد الله الكفري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعتماد الجماعي على الذات في الوطن العربي - مصطفى العبد الله الكفري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).