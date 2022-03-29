مخبأة تحت الارض.. ضبط 30 كغم من مادة الكرستال المخدرة في النجف

2022/03/29 | 20:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، من ضبط (٣٠) كغم من مادة الكرستال المخدرة في النجف.وبحسب بيان لوزارة الداخلية، تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “صفعة جديدة توجهها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الى العابثين بالامن المجتمعي من المتاجرين بالمواد المخدرة ، وبعملية خاطفة استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل احد المتعاونيين […]

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ضبط 30 كغم من مادة الكرستال المخدرة في النجف أولاً على ايرث نيوز.

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