2022/03/29 | 20:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢..فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار لغاية ٦ نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم..وبعد جلسة يوم ٢٦ آذار التي أجلت ليوم ٣٠ اذار فانه […]

ظهرت المقالة ماذا لو اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية مجددا..



قانوني يوضح أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا لو اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية مجددا.. قانوني يوضح) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا لو اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية مجددا.. قانوني يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).