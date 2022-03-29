توجه نيابي لتخفيض موازنة قانون الأمن الغذائي

2022/03/29 | 20:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانون يعالج الأزمة الغذائية التي يعاني منها العالم بشكل عام والعراق بصورة خاصة .

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