لهذا السبب.. الجيل الجديد توجه اعضائها بعدم المشاركة في جلسة الغد

2022/03/29 | 20:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، أنه وجه أعضاء حركته بعدم المشاركة بجلسة يوم غد الأربعاء في حال عدم تحقيق مطالب تقدم بها الحركة يوم السبت المقبل.وذكر عبدالواحد، في كلمة فيديوية باللغة الكردية، وتابعته وكالة ايرث نيوز، انه “كان مقررا أن يتم تنفيذ عدد من النقاط الـ17 لحين […]

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الجيل الجديد توجه اعضائها بعدم المشاركة في جلسة الغد أولاً على ايرث نيوز.

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